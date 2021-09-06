Владивосток, 6 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. На снижение цен на овощи «борщевого набора» влияет ряд факторов, в числе которых — сезон и урожай. Об этом в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

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«Цены на овощи «борщевого набора» снижаются существенным образом, на это влияет и урожай, и сезонный фактор. Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы — например, по капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая», — сказал Евтухов.

По его словам, снижение цен наблюдалось и по картофелю, однако на данный момент оно приостановилось, поскольку на юге России урожай уже собрали, а в Центральной России его собирают с опозданием на 21 день: «Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены. Единственное, в этом году он уродился не совсем того калибра, который востребован в сетях — он более мелкий. Сейчас производители, поставщики и сети договариваются, как они будут поставлять продукцию — скорее всего, она пойдет в специальных упаковках».