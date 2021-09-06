Якутск, 6 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. На западе Якутии прогнозируется потепление, и это может привести к увеличению очагов лесных пожаров в республике. Таковы выводы Авиалесоохраны России, пишет 6 сентября ИА Yakutia-Daily.

Yarregion.ru Лесной пожар

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По сравнению с началом августа, уровень горимости в Якутии снизился в 20 раз, но эта ситуация может изменится, сделали вывод в лесоохранной организации. Причиной ухудшения обстановки может стать тёплая и сухая погода. Ведомствам Якутии поручено усилить работу с населением, предупредив о недопустимости палов сухой травы. Правила противопожарной безопасности должны неукоснительно соблюдаться, чтобы не случилось новой осенней вспышки количества возгораний.

По данным федеральной Авиалесоохраны, в Якутии тушат шесть возгораний, четыре из них — крупные. За сутки пройдено огнём почти 147 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Якутии разрешат охотиться уже в ближайшие дни, если обстановка с лесными пожарами будет благоприятной, обещал глава республики Айсен Николаев.