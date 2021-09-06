Киев, 6 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы столицы Украины и Москвы, сообщила 6 сентября депутат Киевсовета Алина Михайлова.

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Памятник был расположен в сквере на ул. Маршала Якубовского, в одном из спальных районов Киева. Как заявила Михайлова, «этого куска гранита уже нет».

По словам депутата, демонтированный памятник отправили в Голосеевскую районную администрацию. В будущем он должен стать экспонатом музея тоталитаризма.

Михайлова напомнила, что по решению Киевсовета, в Киеве в настоящий момент проходит аудит всех памятных знаков, каким-либо образом связанных с «государством-агрессором».

»Любое сооружение, которое прославляет государство-оккупанта и воспевает нашу с ним дружбу — это плевок в душу тысяч погибших украинцев. Дружбы нет, всё, забудьте», — резюмировала депутат.

ИА REGNUM напоминает, что решение о демонтаже памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы поддержали 80 из 95 депутатов Киевсовета. Как было заявлено в ходе рассмотрения вопроса, решение принято, учитывая многочисленные обращения киевлян.