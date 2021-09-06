Москва, , 11:31 — REGNUM Значение международного форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» трудно переоценить, подчеркнул обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 6 сентября, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о значимости обсуждения итогов Хабаровского процесса.

Форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» Пресс-служба правительства Хабаровского края

«В постсоветское время понимание роли Японии во Второй мировой войне, военных преступлений, совершённых японским государством с 1931 по 1945 год, было сильно искажено.

Правда, и в советское время в 1950-е годы понимание японцев как фашистов и расистов было сглажено на безликую квалификацию «милитаристы».

Между тем, число жертв их агрессии, их человеконенавистничества, их военных преступлений среди китайцев, корейцев, жителей других азиатских стран — а это десятки и десятки миллионов — говорит само за себя. Огромный вред в ходе Второй мировой войны Япония нанесла и нашей стране.

Сегодня речь идёт, конечно, не только о том, чтобы напомнить об этих преступлениях и о приговоре, вынесенном японским военным преступникам на Хабаровском процессе в 1949 году.

Не только подчеркнуть, что этот процесс был напрямую связан с Нюрнбергским и Токийским процессами. Важно также жестко осудить тех, кто сегодня в Японии отказывается признавать итоги Второй мировой войны, тех, кто в США и других странах Запада потакает японскому реваншизму.

В этой связи совершенно логично звучит обращение группы общественных деятелей к участникам конференции о необходимости вновь поставить вопрос о возвращении исторического праздника — Дня Победы над Японией, учреждённого Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году и в конъюнктурных целях заменённого у нас на «День окончания Второй мировой войны».

Во имя исторической правды, в память о тех, кто завоевал эту Победу ценой своей жизни, 3 сентября в России, так же как в Китае или США, должно отмечаться именно как День Победы над Японией», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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