Киев, 6 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Памятный знак дружбе Москвы и Киева, который был установлен в 2001 году, демонтировало киевское коммунальное предприятие. Об этом 6 сентября сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Памятник дружбе с Москвой демонтирован <…> Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года», — говорится в ее сообщении.

Также Михайлова добавила, что в данный момент демонтированный памятник хранится в районной государственной администрации и затем станет одним из экспонатов «музея тоталитаризма».

Отметим, гранитный памятный знак дружбе столиц России и Украины был установлен в сквере по улице Маршала Якубовсокго в Киеве в 2001 году. Его много раз пытались разрушить, и он долго стоял исписанный краской.