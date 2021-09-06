Пекин, 6 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Глобальные вызовы не мешают развитию и укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и России. Об этом в ходе брифинга 6 сентября заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Дипломат отметил, что глобальная экономика восстанавливается с трудом, в мире возникает множество дестабилизирующих факторов.

«Однако несмотря на это, китайско-российское сотрудничество будет уверенно развиваться», — заверил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стратегическое партнёрство России и Китая достигло беспрецедентных высот. Глава российского МИД подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Пекином «не сковано идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов».

Напомним, в июне 2021 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин официально объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве двух стран, подписанного 16 июля 2001 года.