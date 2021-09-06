Воронеж, 6 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 сентября. Сутками ранее, 5 сентября, было выявлено 469 случаев заражения.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Выздоровевшими после коронавируса за последние сутки признаны 170 человек. Девять ковид-пациентов скончались.

Всего в Воронежской области на 6 сентября положительные результаты тестов на коронавирус получили 121 353 человека, выздоровели из них 103 936 пациентов, жертвами инфекции стал 5 191 человек.