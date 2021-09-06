Нытва, Пермский край, 6 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Нытвенском городском округе по факту пьяной езды, жертвой которой стал пассажир, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пьянство за рулём

По данным ведомства, пьяный мужчина сел за руль автомобиля и не справился с управлением. В результате машина на трассе Нытва-Григорьевское-Ильинский опрокинулась в кювет. Пассажир, который не был пристегнуть ремнем безопасности, получил смертельные травмы.

Полицейские выяснили, что 42-летний водитель не имел право управления транспортным средством. Кроме того, медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало, что мужчина был пьян.