Кострома, 6 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. На оснащение Костромской областной «Службы спасения, ГО и ЧС» в 2021 году потратят 4,25 млн рублей. Об этом сообщает администрация региона.

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Средства выделены из бюджета области. Для спасателей купят новый катер, автомобиль УАЗ, обмундирование и расходные материалы. Часть оборудования уже используется в работе — в галичский филиал службы поступил компрессор, позволяющий быстро заправлять воздухом акваланги для водолазов.

Напомним, в марте 2021 года сотрудники службы пожаловались на проблемы с материально-техническим обеспечением. Спасатель Денис Карев заявил, что специалисты вынуждены носить каски по очереди и пользоваться «дырявыми» болотными костюмами. Проверка департамента региональной безопасности, курирующего службу, подтвердила его слова. Позднее, в апреле 2021 года руководителем учреждения вместо Рамиля Сибатова, проработавшего на этом посту 19 лет, назначили бывшего сотрудника МЧС Николая Матвеева.