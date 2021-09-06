Кызыл, 6 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Власти Тувы разрабатывают план межведомственных проверок за соблюдением указа о снижении предельных цен на уголь. Рейды начнутся уже со следующей недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Как отмечается, правительства также готово субсидировать транспортные расходы поставщиков угля для минимизации их затрат. При этом начальник службы по тарифам региона Эдуард Куулар напомнил об штрафных санкциях для поставщиков и перекупщиков за завышение установленных цен, который составляет 5 тыс. рублей для граждан и 10 тыс. — для юрлиц.

«Наша задача сейчас, чтобы до покупателя дошла новая, установленная цена за тонну плюс транспортные расходы», — отметил зампред правительства Александр Брокерт.

Купить уголь по сниженной цене жители смогут прямо с угольных складов, расположенных в каждом муниципалитете. В столице региона Кызыле имеется несколько таких точек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Тувы Владислав Ховалыгподписал документ о снижении максимальной цены на уголь для населения, по которому разрез должен отпускать его по 2220 рублей и 10 копеек за тонну. По его мнению, действовавшие цены на топливо были завышены.