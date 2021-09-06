Магнитогорск, Челябинская область, 6 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области будут судить гражданина за убийство свидетелей преступления, совершённое в 2003 году. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, это произошло в декабре 2003 года в Агаповском районе. Обвиняемый и его соучастник изнасиловали и убили женщину, а заем сожгли труп. Свидетелями этого стали проезжавшие мимо мужчина и его сын. Обвиняемый узнал об этом и ночью проник в их дом и застрелил.

В настоящее время обвиняемый отбывает наказание за серию изнасилований и убийств женщин. Его осудили в 2004 году. Очередное уголовное дело против него рассмотрит Ленинский районный суд Магнитогорска.