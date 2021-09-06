Мурманск, 6 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к членам регионального правительства с поручением проконтролировать легитимность и прозрачность выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Я всех предупреждаю: если будет какой-то факт или попытка вбросов — мы будем жесточайшим образом с правоохранительными органами таких людей наказывать. Принципиальная задача, поставленная нашим президентов — чистота и легитимность выборов. Прошу вместе с избиркомом провести работу, особенно в Мурманске», — заявил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября жителям Мурманской области предстоит выбрать не только депутатов Госдумы РФ, но и депутатов регионального заксобрания.