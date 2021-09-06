Москва, 6 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры-2021», сообщается на сайте Кремля.

Администрация Костромской области Летний лагерь

Президент подчеркнул, что всё больше детей ребят приобщаются к здоровому образу жизни, к идеалам и традициям олимпизма, учатся работать в команде.

«Надеюсь, что спортивные игры запомнятся радостью ярких побед, но и интересными знакомствами добрыми впечатлениями», — отметил Путин и пожелал участникам успешных стартов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Президентские спортивные игры-2021» проходят во всероссийском детском центре «Смена», расположенного на берегу Черного моря в поселке Сукко Краснодарского края.

Читайте ранее подробнее В Магадане начался региональный этап «Президентских спортивных игр»