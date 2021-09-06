Иркутск, 6 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Иркутской области 6 сентября произошло землетрясение. По данным Немецкого исследовательского центра геонаук, его сила составила 5.2 магнитуд, а эпицентр располагается в горном массиве Хамар-Дабан, в 88 километрах северо-западнее населенного пункта Орлик.

Землетрясение

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье довольно часто происходит сейсмические события. К примеру, 23 августа эпицентр землетрясения с интенсивностью 3−4 балла находился в районе озера Хубсугул.

Читайте также: В Приангарье произошло землетрясение

Землетрясение с эпицентром в районе озера Хубсугул происходило также в начале мая 2021 года. Его интенсивность составила тогда 8,5 балла.

Читайте также: В Приангарье произошло землетрясение