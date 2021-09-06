Пенза, 6 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 226 новых случаев инфицирования коронавирусом. Сведения об этом опубликованы 6 сентября общероссийским оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по области с начала пандемии подтверждено 64 908 заражений. Выздоровели за все время 53 898 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 277 человек. Скончались от COVID-19 всего 2252 жителя, из них за последние 24 часа — 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за минувшую неделю (30 августа — 5 сентября) умерли 112 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

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