Хабаровск, 6 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Японские преступники убивали советских военнопленных и проводили над ними опыты в годы Второй мировой войны. Эти преступления нужно расследовать, а имена преступников — предать огласке, заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров 6 сентября на Международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

Японский милитаризм

Он напомнил, что СКР продолжает расследовать преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Для таких же расследований в отношении японских преступников, не понёсших заслуженного наказания, есть все правовые основания и нравственные основания.

«Все, кто причастен к убийствам военнопленных и проведению бесчеловечных опытов на них, должны быть установлены. Их имена и преступления должны быть преданы огласке», — подчеркнул замглавы ведомства.

Он также напомнил о судьбе тех японцев, которые разрабатывали и испытывали бактериологическое оружие. Сегодня и в России, и в мире озабочены тем, что военные власти США бесконтрольно и неограниченно расширяют свою биологическую инфраструктуру в сопредельных или расположенных поблизости от России странах, отметил Федоров.

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