Владивосток, 6 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация с ценами на продукты в России является стабильной, чему способствовала в том числе и выполнение поручения правительства РФ по расширению каналов реализации. Об этом в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Soda.ru Виктор Евтухов (в центре)

«В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам», — сказал Евтухов.

По его словам, стабильными являются цены и на сахар и подсолнечное масло: «Куриные яйца, которые дорожали в начале года, подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определённые трудности. Аналогичная ситуация по мясной группе, по мясу птицы».

Евтухов также подчеркнул, что цены на овощи из «борщевого набора» снижаются.