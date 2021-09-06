Воронеж, 6 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Воронеже произошло столкновение микроавтобуса маршрутного такси и шести легковых автомобилей, в результате чего, по предварительным данным, пострадали три человека. Об этом 6 сентября сообщил представитель экстренных служб региона.

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«Возле дома №13 на улице Ворошилова произошло ДТП с участием маршрутки и шести легковушек», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель экстренных служб добавил, что в результате аварии в маршрутном такси пострадали три человека и уточнил, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в южной части МКАД.