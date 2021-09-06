Грозный, 6 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Чечне 5 сентября открыли новую мечеть и назвали её в честь Абдул-Кадыра — прадеда главы Чечни Рамзана Кадырова. Она стала 1308-й мечетью в республике, сообщил руководитель региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

dondelord Грозный. Мечеть «Сердце Чечни»

«В воскресенье мы вместе с братьями и соратниками открыли красивейшую мечеть в поселке Джамлайлы Алиханова (Гикало). По просьбе местных жителей она названа в честь моего дорогого прадедушки Абдул-Кадыра, сына Ильяса Беноевского», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам руководителя Чечни, ранее в селе с населением более десяти тысяч человек была мечеть, в которую на службу вмещалась всего тысяча верующих. Вместимость новой мечети составляет 2400 человек.

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