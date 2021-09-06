Красногорск, 6 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 6 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтвержден 891 случай новой инфекции, что на 65 превышает аналогичный показатель 5 сентября. Тогда на территории региона выявили 826 новых случаев, а днем ранее — 756.

В итоге 6 сентября Подмосковье обогнало Санкт-Петербург по показателю суточной выявляемости COVID-19 среди регионов России и заняло второе место, уступив лишь Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 сентября в России за сутки выявили 17 856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.