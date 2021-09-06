Берлин, 6 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes представит на автомобильной выставке в Мюнхене (Германия) концепт электрического кроссовера Mercedes-Maybach EQS. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Mercedes-Maybach Concept Mercedes-Maybach EQS

«Дебют концептуального кроссовера Mercedes-Maybach EQS в Мюнхене — это превью первого полностью электрического автомобиля, поступившего в продажу от немецкой марки, ориентированной на роскошь», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Внешне машина выделяется широкой чёрной панелью с блестящими вертикальными хромированными вставками. В таком же стиле выполнена нижняя облицовка бампера — здесь воздуховоды прикрыты хромированными жалюзи.

Двери модели имеют скрытые выдвижные ручки, которые выдвигаются, когда кто-то подходит к машине.

Ранее компания Colt & Toyota Spares (Претория, ЮАР) представила пикап Toyota Hilux. В движение автомобиль приводит 6,2-литровый мотор V8 от Mercedes AMG. Крутящий момент на колёса от двигателя передаётся через коробку передач Aisin.

Читайте также: Обновлённый Mercedes-Benz GLE 2022 года тестируют на Нюрбургринге