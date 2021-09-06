* талибов — запрещённая в России организация

Пекин, , 11:16 — REGNUM Пекин пока не подтвердил получение приглашения от представителей радикального движения «Талибан» (организация, детальность которой запрещена в РФ) принять участие в мероприятии, посвящённом объявлению состава нового правительства Афганистана. Об этом в ходе брифинга 6 сентября сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

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«У меня нет конкретной информации, которую я мог бы вам сейчас огласить по данному вопросу», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане боевики радиального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершили все необходимые процедуры для объявления о новом составе правительства. На мероприятие по этому случаю помимо Китая радикальные исламисты направили приглашение Турции, России, Ирану, Пакистану и Катару.

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