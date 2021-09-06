Кызылский район, Тыва, 6 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Туве спасатели ведут поиски пропавшего человека в акватории реки Малый Енисей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Валерий Иргит Река Малый Енисей. Тува

«29 августа поступило сообщение, что вблизи Кок-Тейского моста перевернулась резиновая лодка, на которой находился мужчина 40 лет», — отметили в ведомстве.

В поисковой операции задействовано более 70 человек, 25 единиц техники, в том числе 16 плавсредств.

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