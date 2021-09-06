Ульяновск, 6 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Ульяновская область возглавила рейтинг регионов Приволжского федерального округа по индексу промышленного производства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Промышленность на правом берегу Волги

По данным властей, в январе — июле 2021 года в регионе темпы промпроизводства выросли на 22,9% при среднероссийском уровне 104,4%. Вслед за Ульяновской областью в тройку лидеров по данному показателю вошли Саратовская и Нижегородская области с показателями 118,9% и 114,7% соответственно.

Заместитель министра экономического развития Ульяновской области Владимир Разумков поясняет, что значительный рост обеспечила обрабатывающая промышленность с индексом 125,6%. По данному показателю регион занял второе место в Поволжье.

Индекс промышленного производства в региональной автомобильной промышленности составил 130,6%. Власти отмечают, что с ростом сработали, в частности, УАЗ, ДААЗ, ульяновский моторный завод, димитровградский вентильный завод и завод порошковой металлургии, а также компании «Исузу Рус», «Мартур Аутомотив Ситинг энд Интериорс», «Федерал-Могул Димитровград», «Джойсон Сейфти Системс Рус».

Резкий рост произошёл в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 91,7%. Среди предприятий власти выделяют рост объёмов на «Ульяновском механическом заводе», «УКБП», ФНПЦ «НПО «Марс», «НПП «Завод «Искра».

Напомним, что в Ульяновской области доля обрабатывающей промышленности в структуре промпроизводства составляет 83%.