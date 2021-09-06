Соликамск, Пермский край, 6 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Пермском крае от женщины, ставшей виновницей ДТП, суд потребовал возместить денежную сумму, потраченную на работу службы санавиации. Медикам пришлось эвакуировать с места аварии маленького ребенка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Http://minzdrav.permkrai.ru Вертолёт службы санавиации

По данным ведомства, в Соликамске в октябре 2020 года в результате ДТП ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Маленькому пациенту потребовалась помощь службы санавиации. Ребенка транспортировали с места аварии в детскую клиническую больницу Перми. Медучреждение понесло расходы в сумме 731 тыс. рублей. Деньги выделялись из бюджета Пермского края краевой детской клинической больнице в виде субсидии в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Пермячка судом признана виновной в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем причинение тяжкого вреда человеку. Судебная инстнация взыскала с женщины 731 тыс. рублей в пользу медучреждения.