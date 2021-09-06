Афины , , 11:19 — REGNUM Греческое внешнеполитическое ведомство глубоко опечалено трагической новостью об аварии автобуса в Египте. Об этом говорится на странице МИД в соцсети Twitter 4 сентября.

Египет Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Искренние соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы выражаем нашу полную солидарность народу и правительству нашего друга Египта», — добавляет МИД.

Напомним, авария произошла примерно в ста километрах от Каира, на автотрассе Каир — Суэц. Пассажирский автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, по неизвестным на данный момент причинам налетел на бетонное ограждение и перевернулся.

На место ДТП были отправлены 30 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы Суэца. Число жертв аварии уже возросло до 12 человек.