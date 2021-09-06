Москва, 6 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В качестве талисмана чемпионата мира по волейболу, который пройдёт в России в 2022 году, выбран тигр. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Claudio Gennari Тигр

Отмечается, что за тигра проголосовали 45,9% болельщиков. Имя талисмана будет объявлено позднее.

Также в числе претендентов на звание талисмана были робот и медведь.

Напомним, чемпионат мира по волейболу будет проходить с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти российских городах. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Уфа и Ярославль.

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