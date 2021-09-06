Чита, 6 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Забайкальском крае продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый тремя волнами наводнения летом 2021 г. По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Ватагина, рабочей группой по оценке ущерба подтверждены повреждения на 113 километрах автомобильных дорог регионального и местного значения и на 69 мостовых сооружениях. Общая сумма подтвержденного ущерба составляет 571,7 миллиона рублей.

Andshel Наводнение

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«Перечень восстановительных работ не является окончательным. По результатам дополнительных выездов и обследования пострадавших объектов он будет дополняться пока паводковая ситуация полностью не стабилизируется», — пояснил чиновник.

Известно также, что уже заключены контракты на восстановление 45 объектов, из них 35 объектов на дорогах регионального значения и 10 на дорогах местного значения. Восстановлены 19 объектов. Работы продолжаются на 23 участках дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Пострадали почти 14 тысяч человек. Ситуация с паводками в Забайкалье стала одной из главных тем совещания по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке 27 июля.

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