Москва, 6 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в южной части МКАД. Об этом 6 сентября сообщает департамент транспорта Москвы в своем официальном Телеграм-канале.

ДТП

«На внешней стороне 33 км МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за аварии движение транспорта на этом участке затруднено, так как перекрыта одна полоса, а для движения свободны остальные пять полос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля у поселка городского типа Большая Ижора в Ломоносовском районе Ленинградской области.