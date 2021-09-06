Москва, 6 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Главной проблемой развития электромобилестроения в России может стать нехватка аккумуляторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Константин Трофименко. Так он прокомментировал информацию, что в РФ крупный банк вознамерился инвестировать в производство электромобилей.

Tony Hisgett Электромобиль

«Массовое появление электрического транспорта — это объективный мировой тренд, — сказал Трофименко. — Например, власти Германии, планируют полностью отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. В Китае правительство также активно поддерживает развитие рынка электротранспорта, и уже сейчас Китай является самым крупным в мире рынком электромобилей. Российский рынок развивается в соответствии с международными трендами, поэтому можно ожидать, что в России к 2040-м годам будут популярны электромобили. Возможен сценарий, при котором в Россию будут поставляться списанные машины из Европы или Китая. По мере увеличения популярности электротранспорта в России в его развитие будут активно вкладываться деньги».

По его словам, при активной поддержке государства возможно развитие электромобилестроения и в России.

«Уже сейчас правительство РФ приняло концепцию и «дорожную карту» по развитию электро‑ и водородного транспорта до 2030 года. В ней предполагается три разных сценария развития. Самый оптимистичный сценарий исходит из того, что к 2030 году в России будет более 40 млн электромобилей, — сказал Трофименко. — Главной проблемой развития электромобилестроения в России может стать нехватка аккумуляторов. В нашей стране имеются месторождения [ископаемых,] необходимых для их производства, однако существующие мощности добычи и обработки незначительны и по большей части ориентированы на экспорт».

По словам эксперта, для активного производства необходимого количества аккумуляторов нужны будут усилия, сопоставимые по масштабам со «сталинскими стройками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ, скорее всего, не будет высокого спроса на электромобили.