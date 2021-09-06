Казань, 6 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 6 сентября лабораторно подтверждены 25 764 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 50 — за последние за сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 22 478 ковид-пациентов, скончались 692 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 13 человек, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли более 1 млн человек.

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