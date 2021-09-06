Москва, 6 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В РФ едва ли будет высокий спрос на электромобили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности института права и национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов. Так он прокомментировал информацию о том, что один из крупнейших банков РФ собирается инвестировать в производство электромобилей.

Электромобиль

«Электромобилестроение не требует каких-то сверхсложных критических технологий, — сказал Грибов. — По элементной базе Россия обладает всеми основными технологиями, кроме производства аккумуляторов, которые сегодня производятся лишь в некоторых странах. С точки зрения производственных мощностей здесь никаких вопросов не возникает. Проблема заключается в сбыте. Спрос на электромобили едва ли будет высоким из-за, во-первых, не очень развитой на сегодняшний день инфраструктуры. А во-вторых, из-за их высокой стоимости. Нужно понимать, что современный электромобиль — это все еще машина класса люкс, и объемы их поставок на рынок исчисляются тысячами штук».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, производство первых электрических автомобилей на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) начнётся в феврале 2022 года.