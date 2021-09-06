Омск, 6 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 380 случаев заражения коронавирусом, в том числе 317 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в министерстве здравоохранения региона.

Rosminzdrav.ru Медик

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

За весь период пандемии в Омской области коронавирус выявили у 75 574 человек. Общее число выздоровевших — 55 128 человек. За последние сутки от COVID-19 излечились 149 омичей.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё восемь человек. За всё время в Омской области умерли 2035 ковид-пациентов.

Напомним, 5 сентября в регионе был выявлен 381 носитель коронавируса.