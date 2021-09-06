Афины , , 11:12 — REGNUM Назначенный на пост министра защиты граждан Греции Такис Теодорикакос в интервью телеканалу SKAI 5 сентября обрисовал приоритетные направления работы ведомства под его руководством.

Греция

«Лично я как министр защиты граждан сделаю всё для соблюдения закона. Я всегда прошу поддержки у всех общественных и политических сил, потому что человеческая жизнь и безопасность граждан должны объединить всех греков. Мы хотим укрепить чувство безопасности», — подчеркнул он.

Обсуждая вопрос про цели своей работы, Теодорикакос заявил, что сотрудники полиции должны быть дружелюбны по отношению к гражданам и молодежи, но в то же время суровы и эффективны в борьбе с преступностью. Стране требуется реорганизация служб греческой полиции, чтобы граждане чаще видели полицейских, будь то пеших либо в патрульных машинах.

Кроме того, очень нужна моральная, психологическая и организационная поддержка полиции. «Греческая полиция должна выполнять свою работу и в ближайшем будущем будет делать ее еще лучше», — пообещал министр.

Что касается защиты границ страны, он подчеркнул: «Греческая полиция по решению премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса в марте прошлого года сыграла важную роль в ответе на угрозы, связанные с потоками нелегальной миграции в Европе. Не должно быть никаких сомнений в том, что полиция находится в состоянии боевой готовности и бдительности, чтобы повторить эту работу в любое необходимое время».