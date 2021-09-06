Джакарта, 6 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо планирует предоставить кинопроизводителям страны помощь для производства фильмов, сообщает Kompas.

(сс) geralt Кинофестиваль

Режиссер Гарин Нугрохо, который также является главой жюри комитета индонезийского кинофестиваля, встретился с главой государства в президентском дворце в Джакарте 6 сентября.

Гарин Нугрохо не назвал точный размер помощи, которую предоставит правительство.

Во время встречи президент выразил поддержку индонезийской киноиндустрии. Глава государства выразил признательность режиссерам за то, что им удалось снять около 88 фильмов в разгар пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в Индонезии с 1 января по 5 сентября 2021 года произошло 1829 стихийных бедствий.