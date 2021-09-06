Москва, 6 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 17 856 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 7 030 455.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 790 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 187 990.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 285 007 человек вылечились от нового заболевания, 14 276 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 18 645 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.