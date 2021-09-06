Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Петербурге после ночного рейда чиновников и полицейских по увеселительным заведениям в центре города из-за ковид-нарушений закрыли бар и клуб. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).

Пресс-служба ККИ Ночной клуб в Петербурге

Рейд проходил в ночь на субботу, 4 сентября. Чиновники при поддержке правоохранительных органов проверяли исполнение сотрудниками увеселительных заведений — баров и клубов — требований 121-го постановления Смольного: ношение работниками средств индивидуальной защиты, ведение журналов термометрии, а также проведение санитарной обработки и дезинфекции, наличие QR-кодов и многое другое.

В результате из пяти проверенных объектов нарушения обнаружены в двух. В баре «Пирс» на улице Некрасова оказалось, что персонал работал без масок, у заведения отсутствовал QR-код по фактическому адресу, не было разметки для дистанцирования. Такие же нарушения были обнаружены в ночном клубе «VNVNC Concert hall» на Конюшенной площади, кроме того, там посетители курили кальян.

«Также сотрудниками полиции в заведении были обнаружены и изъяты три баллона с неизвестной смесью, — заметили в ККИ. — В отношении владельцев организаций-нарушителей ККИ и Роспотребнадзором возбуждены административные производства. Деятельность клуба и бара приостановлена, помещения опечатаны».

Вместе с тем, успешно прошли проверку и не получили нареканий рестораны «Томми Ли», «Дельмар» и «Мадагаскар», расположенные на Садовой улице.