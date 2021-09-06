Калуга, 6 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Создать в Калужской области межведомственной рабочей группы для содействия проектам повышения доступности финансовых услуг населению предложила 6 сентября управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш на координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мобилизация финансов

По её словам, сегодня на финансовом рынке появляются новые инструменты и площадки для привлечения и размещения капитала. В тоже время цифровая трансформация создает новые вызовы в части защиты прав потребителей, обеспечения защиты информации и операционной надежности финансов. В этой связи Банк России в целом и его Калужское отделение в частности уделяет особое внимание кибербезопасности и киберграмотности населения. В 2021 году Банк России предложил новые направления повышения уровня финансовой доступности, в том числе для жителей сельских районов, а также маломобильных групп граждан и лиц пожилого возраста, реализация которых предполагается при активном участии всех субъектов Российской Федерации. На региональном уровне эти задачи целесообразно решать во взаимодействии заинтересованных сторон — областного министерства цифрового развития, муниципалитетов, местных участников финансового рынка, операторов связи, АО «Почта России».

«Надо повышать доступность финансовых услуг на территории Калужской области, надо поддерживать новые проекты. Поэтому создание такой межведомственной рабочей группы должно быть поддержано. Необходимо сделать всё для того, чтобы обезопасить граждан, особенно пожилого возраста, от мошеннических действий в финансовой сфере», — отметил губернатор области Владислав Шапша.