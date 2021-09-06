В Калужской области финансовые услуги станут доступнее для граждан
Калуга, 6 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Создать в Калужской области межведомственной рабочей группы для содействия проектам повышения доступности финансовых услуг населению предложила 6 сентября управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш на координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, сегодня на финансовом рынке появляются новые инструменты и площадки для привлечения и размещения капитала. В тоже время цифровая трансформация создает новые вызовы в части защиты прав потребителей, обеспечения защиты информации и операционной надежности финансов. В этой связи Банк России в целом и его Калужское отделение в частности уделяет особое внимание кибербезопасности и киберграмотности населения. В 2021 году Банк России предложил новые направления повышения уровня финансовой доступности, в том числе для жителей сельских районов, а также маломобильных групп граждан и лиц пожилого возраста, реализация которых предполагается при активном участии всех субъектов Российской Федерации. На региональном уровне эти задачи целесообразно решать во взаимодействии заинтересованных сторон — областного министерства цифрового развития, муниципалитетов, местных участников финансового рынка, операторов связи, АО «Почта России».