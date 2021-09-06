Москва, 6 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Глобальный энергопереход, предполагающий достижение углеродной нейтральности, действительно грозит России большими экономическими потерями, хотя у РФ есть шанс сдержать эти негативные тенденции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко, комментируя соответствующие прогнозы главы Сбербанка Германа Грефа.

Зеленая энергетика

«У такого печального сценария есть ряд сдерживающих факторов. Во-первых, это усиление климатических аномалий, которые мы наблюдали зимой 2020−2021 годов, когда альтернативные источники энергии в ряде регионов мира показали свою несостоятельность в сравнении с традиционными углеводородами, — сказал Чередниченко. — Во-вторых, это активное, даже — в хорошем смысле слова — агрессивное частно-государственное инвестирование в развитие полного цикла технологий альтернативных источников энергии на базе существующих энергомощностей в эффективной синергии с представителями IT-сектора».

Как подчеркнул экономист, активные действия на этом направлении необходимы уже сейчас.

«Иначе обозначенный Германом Грефом негативный сценарий будет реализован в усиленном виде, — сказал экономист. — И особое внимание здесь стоит обратить на «переформатирование» компетенций целого пласта занятого в энергосфере персонала. Ведь неготовность к изменениям рядовых специалистов — традиционная проблема российских компаний при проведении любых инновационно-оптимизационных инициатив».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чередниченко объяснил, какими последствиями для экономики РФ может обернуться глобальный энергопереход.