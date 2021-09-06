Чита, 6 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Забайкальском крае заболеваемость COVID-19 в первую неделю сентября 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом августа, оказалась ниже на 36,2%. Об этом 6 сентября сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства края.

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Она уточнила, что шесть недель снижение заболеваемости шло очень маленькими темпами, и последние две недели оно увеличилось, этот показатель ниже среднероссийского, при этом, коэффициент распространения инфекции остается еще достаточно высоким.

«По профессиональному составу на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей отмечается снижение числа, зарегистрированных случаев среди работников торговли, образования, культуры и досуга, госуправления, промышленных предприятий», — отметила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 6 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 954, причём 492 из них обнаружили только за минувшие выходные.

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