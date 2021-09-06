Москва, 6 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Мировой энергопереход к углеродной нейтральности действительно может обернуться для РФ падением инвестиций и серьезным падением доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал прогнозы Сбербанка, согласно которым глобальный энергопереход будет стоить РФ сотни миллионов долларов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Такие цифры потерь российской и мировой экономики выглядят абсолютно реальными, — сказал Чередниченко. — Более того, возможно, они не отражают всех сложностей, которые вызовут инициативы, отраженные в докладе Международного энергетического агентства. Ведь прогнозируемый спад в потреблении традиционных источников энергии спровоцирует колоссальное падение инвестиций в эту сферу не только в России, но и во всех странах, являющихся бенефициарами сложившейся на сегодняшний день конъюнктуры».

Более того, как полагает экономист, проблема исчезновения экономики моногородов, которые в настоящее время являются экономическими донорами близлежащих (и не только) регионов, по цепочке может спровоцировать массовое сокращение рабочих мест.

«Причем не только в самих моногородах, но и в значительном количестве связанных с ними регионов, — сказал Чередниченко. — Соответственно, падение доходов населения в таком контексте может и превысить указанные Сбером 14%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время ВВП России вернулся к докризисному уровню.