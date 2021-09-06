Вашингтон, 6 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом сделал «загадочное» заявление о судьбе Минских соглашений. Об этом в статье для журнала National Interest пишет обозреватель Марк Эпископос.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

Как пишет Эпископос, Зеленский предложил США «представительство на уровне президента» в мирном урегулировании в Донбассе. Отвечая на вопрос о том, идет ли речь об альтернативе нормандскому формату, президент Украины загадочно ответил: «Какой-то формат».

«Несмотря на загадочное заявление Зеленского, энергичное противодействие со стороны России практически сводит на нет перспективы жизнеспособной альтернативы Минскому формата», — пишет он.

Публицист обратил внимание, что лидеры двух стран призвали к прекращению войны в Донбассе, однако договоренности все так же далеки от выполнения накануне их седьмой годовщины, как и в день подписания в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась с призывом к посольству США в Москве рассказать американскому диппредставительству в Киеве о том, что Россия не является стороной Минских договорённостей. Такой комментарий Захарова написала к новости о том, что посольство США на Украине призвало Россию полностью выполнить свои Минские обязательства.

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