Новосибирск, 6 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю — с 30 августа по 5 сентября — с помощью космического мониторинга было зафиксировано 37 термических точек, 11 из них только за минувшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

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«Угрозы населённым пунктам нет», — заявили в ведомстве.

При этом по данным синоптиков, в ближайшие дни в большинстве районов региона прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса горимости, а в одном районе — чрезвычайная степень.

В связи с этим, подчеркнули в МЧС, увеличивается риск возникновения природных пожаров из-за нарушений гражданами правил пожарной безопасности при нахождении на природе, в лесных массивах и в садовых обществах.