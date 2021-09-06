Москва, 6 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» прилагает усилия, чтобы нападающий команды Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи. Об этом 6 сентября говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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«Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Камано находится в своём доме и держит постоянную связь с сотрудниками клуба.

Ранее сообщалось, что Камано может не вернуться в Москву вовремя из-за вооружённого переворота в Гвинее. Он был вызван в расположение сборной Гвинеи на отборочные матчи ЧМ-2022.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Гвинее произошёл военный переворот, в ходе которого мятежники взяли в заложники президента, приостановили действие конституции и ввели комендантский час. Из-за этого матч сборных Гвинеи и Марокко был перенесён.