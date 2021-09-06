Челябинск, 6 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 370 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 88 686 случаев заражения. Излечились уже 76 315 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 8195 человек. А скончался от этого заболевания ещё 21 гражданин.