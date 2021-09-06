Уфа, 6 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Оперативно выплатить призовые спортсменам из Башкирии, которые завоевали медали на Параолимпиаде в Токио, поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он заявил 6 сентября на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«Мы спортсменов поздравляем и благодарим. Руслан Тагирович, у меня просьба, быстро, чтобы спортсмены получили эти деньги», — обратился Хабиров к министру спорта республики Руслану Хабибову.

Он напомнил, что в Башкирии за золотую медаль призерам Олимпиады и Параолимпиады выплачивается по два млн рублей, за серебряную медаль — по 1,5 млн рублей, за бронзовую медаль — по одному млн рублей. Тренеры получают 50% от этой суммы, пояснил он.

«Очень хорошо, что мы увеличили сумму выплат за медали перед Олимпиадой и Параолимпиадой. У нас очень сильная базовая школа по плаванию. Спасибо тренерам. Пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали завоевали спортсмены из Башкирии. Это весомый вклад в копилку России», — подчеркнул глава региона.