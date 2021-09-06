Хабаровск, , 11:00 — REGNUM Расширение сети американских биологических лабораторий по периметру российских границ, которое происходит бесконтрольно, вызывает озабоченность у России и мирового сообщества. Об этом 6 сентября на международном форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» заявил заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Фёдоров.

Лаборатория Vector.nsc.ru

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«Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ с РФ государствах», — сказал Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле более 500 тыс. интернет-пользователей в КНР подписали открытое письмо с требованием провести проверку в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик. Авторы обращения, направленного во Всемируню организацию здравоохранения, считают, что ВОЗ должна обратить внимание на лаборатории, в которых изучают опасные вирусы или биохимическое оружие. Одна из них находится на базе Форт-Детрик в Мэриленде.

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Напомним, ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов не исключил, что военные лаборатории Соединённых Штатов и Североатлантического альянса, которые всё ближе располагаются к российским границам, могут стать источником биологической атаки на Россию. По его словам, Вашингтон и их союзники по НАТО пытаются вовлечь другие страны в создание биологического оружия и готовят для многих государств индивидуальные планы биологических исследований.

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