В Ярославле профсоюз просит не отстранять от работы учителей без прививок
Ярославль, 6 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Ярославле главы областного и городского профсоюзов работников образования просят продлить срок обязательной вакцинации для работников сферы образования, а до этого отказаться от отстранения не привитых педагогов от работы. Об этом говорится в обращении в адрес главного санитарного врача региона Александра Звягина и заместителя председателя правительства области Анатолия Гулина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Авторы письма говорят, что в областную организацию Общероссийского профсоюза образования поступают многочисленные обращения работников и руководителей образовательных организаций.
Профсоюзные лидеры предлагают решить сложившуюся ситуацию путём продления сроков обязательной вакцинации до 1 октября 2021 года. Напомним, сейчас отведённое время уже закончилось, и руководители могут отстранять учителей и воспитателей от работы. Профсоюз просит не применять карательные меры до 1 октября. Кроме того, авторы обращения предлагают помочь с вакцинацией.
Письмо подписали председатель Ярославской областной организации Общероссийского профсоюза образования, член Общественной палаты Ярославской области Алексей Соколов и председатель Ярославской городской организации Общероссийского профсоюза образования, член Общественной палаты Ярославля Нариман Джанишаев.