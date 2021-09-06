Ярославль, 6 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Ярославле главы областного и городского профсоюзов работников образования просят продлить срок обязательной вакцинации для работников сферы образования, а до этого отказаться от отстранения не привитых педагогов от работы. Об этом говорится в обращении в адрес главного санитарного врача региона Александра Звягина и заместителя председателя правительства области Анатолия Гулина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Школьный класс

Авторы письма говорят, что в областную организацию Общероссийского профсоюза образования поступают многочисленные обращения работников и руководителей образовательных организаций.

«В силу объективных обстоятельств, прежде всего, нахождения значительной части персонала в летний период в длительных отпусках, большой загруженности медицинских организаций, противоречивой информации в средствах массовой информации, ряд работников не смогли пройти процедуру вакцинации или получить документы о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сроки, установленные Постановлением № 43», — говорится в обращении.

Профсоюзные лидеры предлагают решить сложившуюся ситуацию путём продления сроков обязательной вакцинации до 1 октября 2021 года. Напомним, сейчас отведённое время уже закончилось, и руководители могут отстранять учителей и воспитателей от работы. Профсоюз просит не применять карательные меры до 1 октября. Кроме того, авторы обращения предлагают помочь с вакцинацией.

«Обеспечить внеочередной (приоритетный) порядок предоставления медицинскими организациями работникам образовательных учреждений услуг по вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или получении документов о наличии соответствующих противопоказаний. Указанные меры позволят обеспечить стабильное функционирование образовательных организаций в начале учебного года, нормализуют социальнопсихологический климат в трудовых коллективах, успокоят родительскую общественность», — говорится в обращении.

Письмо подписали председатель Ярославской областной организации Общероссийского профсоюза образования, член Общественной палаты Ярославской области Алексей Соколов и председатель Ярославской городской организации Общероссийского профсоюза образования, член Общественной палаты Ярославля Нариман Джанишаев.