Бишкек, 6 сентября 2021, 10:59 — REGNUM Воинский контингент из Казахстана прибыл в Киргизию для участия в военных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2021», сообщила пресс-служба Минобороны Киргизии.
«На территории войсковой части 20 636 состоялась церемония встречи воинского контингента Казахстана, принимающего участие в совместном тактическом учении с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона КСБР ЦАР коллективной безопасности «Рубеж-2021», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, учения «Рубеж-2021» будут проходить с 7 по 9 сентября на полигоне «Эдельвейс» (Иссык-Кульская область Киргизии). В учении примут участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, РФ, Таджикистана, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.