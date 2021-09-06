Афины , 6 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Тело знаменитого греческого композитора Микиса Теодоракиса будет находиться в Афинском кафедральном соборе с понедельника, 6 сентября, по среду, 8 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Коммунистической партии Греции от 6 сентября.

Траур

Отмечается, что в 15:00 по местному времени в среду в Афинском кафедральном соборе состоится заупокойная служба.

Стало также известно место захоронения. Теодоракис будет похоронен в его родном городе Галате на севере Кипра. Похороны состоятся в четверг, 9 сентября.

Легендарный греческий музыкант скончался 2 сентября в возрасте 96 лет. В Греции был объявлен трехдневный национальный траур.